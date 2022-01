La chiudono a chiave in una gabbia e la lasciano a morire di freddo sulla neve, la storia di Rosabella, una mix di Pit Bull

Ma com’è possibile prendersela con un essere indifeso ed escogitare una simile barbarie?

Di: Sabrina Cau

È stata rinchiusa in una gabbia e lasciata al freddo in mezzo alla spazzatura. È successo nel Minnesota in un vicolo di St. Paul. Una cagnolina tutta rannicchiata su sé stessa per proteggersi dal freddo gelido di questo inverno è stata, fortunatamente, trovata in tempo dalla volontaria del Ruff Start Rescue Brianna Jensen.

Tutta bianca, come la neve in cui è stata gettata via, Rosabella era in ipotermia, disidratata e ricoperta di piaghe su tutto il corpo. Quando è stata ritrovata pesava 8 chili e mezzo, ma per la sua stazza avrebbe dovuto pesarne almeno 20, segno che è sempre stata trascurata e mai amata. Adesso è nelle mani amorevoli di persone che la stanno curando con tutto l’affetto di cui ha bisogno.

Ci vorrà molto tempo per tornare ad essere forte, considerando le cose orribili di cui è stata protagonista, ma Rosabella ce la farà e ha già trovato una famiglia che, da questo momento in poi, si prenderà cura di lei tenendola lontana dalla crudeltà umana.