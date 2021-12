Afghanistan. I talebani vietano alle donne di viaggiare sole in aereo

Dovranno essere accompagnate da un uomo della famiglia

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora un altro passo indietro per i diritti delle donne in Afghanistan. Il ministero per la Promozione della virtù e la Prevenzione del vizio ha stabilito che le donne del Paese non potranno più effettuare viaggi che superino la distanza di 45 miglia (72 chilometri) se non accompagnate da un uomo.

Agli autisti dei mezzi è stato inoltre proibito di far salire a bordo donne che non rispettino le norme stabilite in materia di abbigliamento. Gli stessi autisti non potranno poi far sentire musica a bordo dei mezzi e dovranno fare delle soste per pregare.