Arrestato Devin Ratray, il fratello di Kevin in «Mamma ho perso l’aereo»

Avrebbe tentato di strangolare la fidanzata

Di: Redazione Sardegna Live

Devin Ratray è accusato dalla fidanzata di violenza domestica, percosse e tentato soffocamento dopo una lite scoppiata nel bar di un hotel in Oklahoma.

L’attore americano, 44 anni, celebre per aver interpretato il ruolo di Buzz, il fratello di Kevin in «Mamma ho perso l’aereo» nel 1990, avrebbe preso a pugni in faccia la compagna.

Secondo i media americani, l'attore si sarebbe scagliato contro la donna perché, senza il suo permesso, ha regalato alcune sue foto autografate ai fan.

Una volta lasciato il bar e raggiunta la camera d'albergo, come riportato dalla testata TMZ, Ratray sarebbe diventato violento, sotto l'effetto di almeno una dozzina di drink, l’avrebbe gettata nel letto tappandole la bocca e tentando di strangolarla. Il grave episodio sarebbe avvenuto a metà dicembre.

L'avvocato dell’attore ha dichiarato che non c'è stata alcuna violenza da parte del suo assistito, ma che si è trattato solo di una discussione molto accesa tra i due. La fidanzata pero avrebbe riportato segni evidenti di percosse sul volto e sul collo.