Adesso è moda mutilare i cani? In Gran Bretagna l’inchiesta shock

Cani mutilati ancora cuccioli per una moda social e venduti a cifre altissime

Di: Sabrina Cau

Una pratica folle e criminale che richiede il taglio delle orecchie dei cuccioli di cane per ragioni estetiche, dovuta secondo un’inchiesta condotta dalla Bbc, a una moda diffusa dai social. Sembrerebbe che in Gran Bretagna alcuni allevatori taglino parte delle orecchie a poveri cani indifesi e poi così mutilati li vendano a cifre da capogiro.

Lavorando all’inchiesta, un giornalista sotto copertura avrebbe ricevuto un’offerta di acquisto di un povero cane con le orecchie mutilate per 13mila sterline (15mila euro circa) constatando di persona l’orrore di questa intollerabile situazione.

Molti allevatori si dedicherebbero a questa macabra pratica per arricchire il proprio portafoglio rimanendo impuniti. Come riporta “Today animali”, l’ex presidente della British veterinary association (Bva) Daniella Dos Santos, si è detta "devastata" dall'esito dell'inchiesta. Molti cuccioli mutilati sono stati presi in cura dall’organizzazione HOP per il salvataggio dei cani. Il governo britannico sta valutando una proposta di legge per vietare l’importazione di cani con le orecchie tagliate e di cuccioli più piccoli di sei mesi.