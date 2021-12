Covid. Pagato dai no vax si fa vaccinare 10 volte in un solo giorno

Un uomo si è fatto iniettare dieci dosi di vaccino anti covid 19 in cambio di un compenso economico

Di: Sabrina Cau

È successo in Nuova Zelanda dove l’89% della popolazione è del tutto vaccinata. In molti luoghi pubblici è richiesta l'esibizione del certificato vaccinale, quindi come fare se non si ha la minima intenzione di fare questo pericolosissimo vaccino? Pagare qualcuno che possa farlo al posto tuo! Sembra ovvio.

L’eroe si sarebbe recato all’Hub vaccinale ben 10 volte in un solo giorno mettendo a rischio la propria salute per denaro. I no vax, pur di ottenere il certificato di avvenuta vaccinazione, lo avrebbero pagato per immunizzarsi al posto loro, approfittando del fatto che in nuova Zelanda, al momento della vaccinazione, non richiedono un documento di identità.

Farsi inoculare per dieci volte un vaccino è una cosa non solo illegale, ma molto dannosa per la salute. Le autorità sanitarie neozelandesi hanno, neanche a dirlo, aperto un’inchiesta.