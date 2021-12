Tensioni in piazza Duomo fra forze dell'ordine e manifestanti no green pass

Insulti e cori contro forze dell'ordine

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora momenti di tensione in piazza del Duomo a Milano. Alcune decine di manifestanti no green pass e no vax si sono dati appuntamento per protestare per il 20esimo sabato di fila contro la certificazione verde.

Una quindicina di manifestanti sono stati portati via dalle forze dell’ordine per essere identificati.

Cori e insulti contro polizia e carabinieri da parte dei presenti, "delinquenti" e "fascisti" i più frequenti.

A monitorare la piazza sono schierati diversi blindati. Oltre a carabinieri e polizia, in piazza anche la Digos.