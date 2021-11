Cocunut, la gatta che sorprende la sua mamma umana facendole un regalo al giorno

Un adorabile segno di riconoscenza per essere stata adottata

Di: Sabrina Cau

La gattina trova un oggetto carino tutti i giorni e lo consegna felice saltando sul divano.

Cocunut è stata adottata da Taryn Troutman e da suo marito che le hanno dato una famiglia e una casa in cui stare e lei dal canto suo, ogni giorno si impegna a trovare oggetti un po’ dappertutto; sul divano, sopra le sedie oppure per terra per poi offrirli in dono alla sua proprietaria. Caramelle, elastici per capelli, animaletti di peluche, insomma riesce sempre a trovare qualcosa che poi regala contenta. Un modo tutto “felino” per ringraziare chi le da amore.

Cocunut va avanti così da subito dopo l’adozione e non ha voglia di smettere. Non si mette nessun problema, non le importa di fare regali preziosi e costosi, ha offerto perfino un fagiolino trovato per terra, ovviamente accolto con grande entusiasmo dalla sua mamma. La gattina sa bene che in fondo quello che conta davvero è il suo gesto d’amore.