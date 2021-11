Vienna non abbandona l’idea di un lockdown generale per i no vax

L’Austria continua a voler usare il pugno duro e insiste con l’ipotesi di un lockdown solo per i non vaccinati

Di: Redazione Sardegna Live

Per spezzare la curva dei contagi l’Austria è sempre più convinta di ricorrere alle maniere forti. Il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg non ha ancora accantonato l’idea del lockdown per chi ha scelto di non vaccinarsi, minacciando gli indecisi e i convinti no vax con uno “scomodo Natale” .

Dalla prossima settimana, come sappiamo, chi non è immunizzato potrà uscire solo per fare la spesa, per lavoro o per fare attività motoria.

Queste misure drastiche sono proporzionate all’occupazione delle terapie intensive nel paese. Si tratta di decisioni prese considerando una scala di allerta a cinque stadi. L’ultimo si raggiunge se i ricoveri in rianimazione superano quota 600 dei circa 2000 disponibili.

Il tasso di vaccinazione in Austria è molto basso e, al momento, non si intravede una soluzione che possa portare risultati più risolutivi di un lockdown mirato

Vedremo la prossima settimana cosa succederà, intanto l’impennata delle infezioni continua e non sembra volersi fermare.