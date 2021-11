I Maneskin aprono il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas

Grande show negli States. "Un onore suonare per la band più grande di sempre"

Di: Redazione Sardegna Live

I Maneskin incantano Las Vegas col loro carisma artistico aprendo il concerto dei Rolling Stones e dando vita a uno show travolgente. Una performance coraggiosa e freschissima, quella della band italiana, che non mostra alcun timore reverenziale venendo anche per questo acclamata dalle migliaia di spettatori in attesa di Mick Jagger & company.

"Hello Las Vegas! E' un onore essere qui ed avere la possibilità di suonare sul palco della band più grande di sempre", sono le parole del frontman Damiano.

Poi musica a ritmi elevati. Note che infiammano la platea accendendo il pubblico dei presenti dell'Allegiant Stadium, molti dei quali ancora non li conoscevano.

La standing ovation si diffonde sui social "Ero venuto per i Rolling Stones, ma ho scoperto di essere qui per il chitarrista dei Maneskin!", scrive uno delle migliaia di utenti che partecipano alle discussioni sulle piattaforme virtuali.