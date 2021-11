Due iene positive al coronavirus: sono i primi casi in tutto il mondo

Nello stesso zoo contagiati anche 11 leoni e due tigri

Di: Giammaria Lavena

In uno zoo di Denver due iene sono risultate positive al Covid; è la prima volta che succede. Ngozi, 22 anni, e Kibo, 23, hanno finora sviluppato sintomi lievi: tosse, raffreddore e una leggera sonnolenza, riferisce il Guardian.

Lo zoo appare fiducioso sulla rapida guarigione dei due animali. "Le iene sono notoriamente animali resistenti e resilienti, conosciuti per la loro tolleranza ad antrace, rabbia e cimurro", si legge in un comunicato dello zoo, in cui si specifica che i due esemplari non avevano altre malattie e dovrebbero riprendersi presto.

I test erano stati effettuati dopo che alcuni leoni dello stesso zoo erano risultati ammalati. In totale, oltre alle due iene, sono stati contagiati 11 leoni e due tigri.

Tutti sono guariti o in via di guarigione. Non è la prima volta che si registrano contagi fra animali di uno zoo. E' già accaduto con leoni e tigri in tutto il mondo. In India sono state prese particolari precauzioni per evitare il contagio anche nelle riserve naturali.