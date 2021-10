Gemellini in arrivo per Cristiano Ronaldo e Georgina

Il campione portoghese e la top model annunciano la novità

Di: Redazione Sardegna Live

"Siamo felici di annunciare che aspettiamo due gemelli". Così Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez annunciano ai fan sui social la bellissima notizia.

"I nostri cuori sono carichi d'amore - scrivono il campione portoghese e la top model su Instagram -. Non vediamo l'ora di conoscervi".

Per CR7 saranno il quinto e il sestogenito. Il primo figlio, Cristiano Ronaldo jr, ha undici anni ed è nato nel 2010 in un ospedale americano. Nel giugno 2017 sono nati i gemelli Eva e Mateo, venuti al mondo da madre surrogata (come lo stesso Cristiano jr, secondo rumors mai confermati).

Pochi mesi dopo è stata l'attuale compagna Georgina a dare a Cristiano il quarto bebè, la piccola Alana Martina. Ora la famiglia è pronta ad allargarsi ulteriormente.