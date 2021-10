Austria. Pugno duro contro no vax: lockdown per chi non si vaccina

Schallenberg: "Ai non vaccinati deve essere chiaro che non sono solo responsabili della loro salute, ma anche di quella degli altri"

Di: Giammaria Lavena

Partono i lockdown selettivi in Austria dopo l'introduzione del green pass. Un piano di confinamento che sarà limitato ai soli non vaccinati in caso di nuovi picchi dei contagi di Covid-19 . "Non vediamo la pandemia nello specchietto retrovisore, stiamo invece andando verso una pandemia dei non vaccinati, visto che la maggior parte dei pazienti in terapia intensiva non è vaccinata", ha detto il neo-cancelliere Alexander Schallenberg.

Un'eventualità che diventerà realtà solo al raggiungimento della soglia di guardia di 500 posti occupati in terapia intensiva (il 25% di quelli disponibili), rispetto agli attuali 224. A quel punto, chi non si è immunizzato non potrà più accedere a bar, ristoranti, eventi culturali e neanche a strutture sportive e ricreative. Con 600 ricoverati gravi, i non vaccinati non potranno più uscire di casa se non per andare al lavoro o per riconosciuti motivi di necessità.

"Non è ammissibile che il sistema sanitario venga sovracaricato per colpa di indecisi e attendisti - rimprovera il cancelliere austriaco -. Ai non vaccinati deve essere chiaro che non sono solo responsabili della loro salute, ma anche di quella degli altri". L'annuncio del piano di Vienna giunge mentre il Paese si trova ancora al primo dei cinque livelli di allerta previsti, il meno grave. Ma nell'ultima settimana i contagi sono aumentati e dal primo novembre scatterà anche in Austria l'obbligatorietà di certificato verde per accedere al luogo di lavoro.