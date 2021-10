Tragedia sul set del film Rust: Alec Baldwin spara e uccide direttrice di fotografia, ferito regista

L'attore ha maneggiato una pistola di scena per scaricarla e sono partiti diversi colpi

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia sul set del film western Rust, in lavorazione in New Mexico (Stati Uniti). Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 13.50 di giovedì - ora locale - l’attore protagonista Alec Baldwin, che è anche coproduttore della pellicola, al termine di alcune riprese avrebbe maneggiato una pistola di scena per scaricarla esplodendo alcuni colpi. Halyna Hutchins , 42 anni, direttrice della fotografia, è stata ferita ed è morta durante il trasporto in ospedale. Almeno un proiettile ha raggiunto anche il regista Joel Souza, 48 anni, ricoverato a Santa Fe.

"È stato un incidente, è stato un incidente", ha ripetuto fra le lacrime e sotto choc l’attore di 68 anni. Hutchins e Souza "sono stati colpiti quando Baldwin ha scaricato una pistola usata nelle riprese del film", ha detto un portavoce dello sceriffo di Santa Fe spiegando che la direttrice della fotografia è poi deceduta per la gravità delle ferite riportate.

Baldwin, 63 anni, "è entrato volontariamente nell'edificio (per parlare con gli investigatori, ndr) e lo ha lasciato dopo aver terminato".