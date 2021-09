Ubriaco si unisce alle ricerche di un uomo scomparso: dopo ore si accorge che la persona cercata era lui

Erano stati gli amici, preoccupati, a dare l'allarme della sua scomparsa

Di: Redazione Sardegna Live

Per ore ha cercato se stesso insieme alla polizia e al gruppo di volontari, riuniti in seguito alla denuncia di scomparsa presentata dai suoi amici. L’uomo, Beyhan Mutlu, di 50 anni, si è unito per caso alle ricerche presumendo che fossero scattate per qualcun altro. Solo dopo diverse ore si è accorto di essere la persona che si stava cercando. 

Il singolare episodio è avvenuto in Turchia, nel distretto İnegöl di Bursa. Secondo quanto riportano i media locali, l’uomo, ubriaco, era scomparso nei boschi dopo una serata passata con gli amici. Quest’ultimi, preoccupati, hanno quindi dato l’allarme e le autorità hanno fatto partire le ricerche. Trascorse delle ore, forse passata la sbornia, sentendosi chiamare ha risposto: “Sono qui”.

Chiarita la situazione, il 50enne è stato riaccompagnato a casa dalle forze dell’ordine.