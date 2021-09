Padre gli nega permesso per fare vaccino: 12enne lo porta in tribunale e vince la causa

Voleva vaccinarsi per far visita alla nonna malata di cancro, ma il padre era contrario. La questione si è risolta in tribunale: il giovane potrà regolarmente effettuare il vaccino

Di: Giammaria Lavena

Un tribunale olandese ha dato a un dodicenne di Groningen il permesso di vaccinarsi contro il Covid-19 nonostante il padre contrario ai vaccini gli avesse imposto il divieto.

Il ragazzino aveva presentato un'istanza in tribunale denunciando il fatto che il padre si rifiutava di acconsentire alla vaccinazione da lui richiesta per poter visitare in sicurezza la nonna malata di cancro.

Secondo la corte, le ragioni del giovane "superano le preoccupazioni del padre". E' stato stabilito quindi che il figlio può essere vaccinato immediatamente anche se l'uomo si dovesse appellare contro la sentenza.