Covid: Usa, ok Fda a terza dose Pfizer da 65 anni in su

Terza dose anche per le persone fragili

Di: Redazione Sardegna Live

La Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia Usa preposta al controllo dei farmaci, ha autorizzato la terza dose del vaccino Pfizer per le persone dai 65 anni in su e per quelle fragili, ossia ad alto rischio di contrarre forme severe di Covid-19 o di gravi complicazioni.

L'agenzia ha seguito le raccomandazioni date nei giorni scosi dal suo comitato di esperti indipendenti.

Oggi dovrebbe esprimersi anche i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'agenzia federale Usa per la prevenzione delle malattie.