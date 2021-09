Sesso su volo Ryanair. Video scandalo diventato virale

Il presidente dello “Sportello dei Diritti" Giovanni D'Agata: "La coppia non indossava nemmeno la mascherina obbligatoria"

Di: Redazione Sardegna Live

Il video scandalo della coppia che fa sesso su un volo Ryanair è diventato virale. Davanti a tutti e senza alcun minimo pudore. Mentre l'uomo dall'altra parte del corridoio sorseggia con calma la sua bevanda, la donna controlla oralmente il suo joystick.

Si riassume così il filmato che ha fatto il giro del web dove una coppia si lancia in un appassionato rapporto sessuale orale. Non si sa su quale volo sia avvenuto questo eccesso sessuale, né che la coppia abbia ricevuto un avvertimento dalla compagnia aerea. In ogni caso il comportamento sessuale è severamente vietato su qualsiasi compagnia aerea.

La coppia, inoltre, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti", non indossava la mascherina per la bocca obbligatoria. "Un punto positivo per concludere: la donna indossava correttamente la cintura di sicurezza".