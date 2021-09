15enne uccide i genitori e la sorellina, posta le foto della strage online e si suicida

Quando i poliziotti hanno fatto irruzione nel suo nascondiglio si è tolto la vita

Di: Redazione Sardegna Live

Un adolescente del Texas ha ucciso tre membri della sua famiglia per poi pubblicare le foto della strage sui social media prima di uccidersi quando i poliziotti hanno fatto irruzione nel luogo dove si era nascosto. William Quince Colburn III, di 15 anni, ha sparato a sua madre Jana Colburn durante i festeggiamenti del suo compleanno, al padre William Colburn Jr e alla sorella Emma di 13 anni. La strage, spiegano le autorità, sarebbe avvenuta all'interno di un camper parcheggiato vicino ad un'area ricreativa della contea di Aransas in Texas. I poliziotti hanno capito che a compiere quel gesto folle era stato William dopo essere stati avvisati delle immagini inquietanti che l'adolescente aveva pubblicato in un gruppo sui social media.

Nel post diffuso su internet, Colburn minacciava di continuare con la sua folle violenza in una scuola. La polizia ha così rintracciato l'autore del terribile gesto mercoledì sera in un parcheggio.

Quando gli agenti gli hanno chiesto di uscire, lui si è rifiutato. Le forze dell'ordine, a qual punto pronte a fare irruzione, hanno sentito uno sparo e il tonfo di qualcuno che cadeva a terra. Quando i poliziotti sono entrati nel camper, hanno trovato il 15enne riverso dopo essersi rivolto contro un'arma da fuoco. Gli investigatori hanno trovato morti anche i due cani della famiglia.

Se non fosse stato per quell'inquietante post sui social, spiega la polizia, probabilmente tutta questa follia si sarebbe trasformata in una cosa ancora più grande. "Siamo contenti che siamo riusciti a trovarlo prima che potesse succedere qualcosa di peggio".