Il vescovo lascia la diocesi: si è innamorato di una scrittrice erotico-satanica

L'ex vescovo di Solsona conosciuto per le sue posizioni ultraconservatrici

Di: Redazione Sardegna live

Si è dimesso dal ruolo di vescovo di Solsona (in Catalogna) per amore di una donna, scrittrice erotico-satanica. L'ormai ex vescovo Xavier Novell, conosciuto per le sue posizioni ultraconservatrici, ha abbandonato il ministero affidatogli dal Papa improvvisamente per questioni personali, ma con il passare del tempo si è scoperto che la causa della sua scelta era in realtà una donna.

Il religioso si sarebbe innamorato di una psicologa e scrittrice catalana, autrice anche di romanzi erotico-satanici. La diocesi ha evitato di fornire dettagli, ma sui giornali iberici il 52enne anni ha ammesso: "Mi sono innamorato di una donna, per la prima volta in vita mia, e voglio fare le cose per bene".

La coppia ha scelto di non parlare della loro relazione con la stampa. Novell fu nominato vescovo di Solsona da papa Benedetto XVI il 3 novembre 2010. I suoi 41 anni ne facevano il più giovane prelato di Spagna e l'ottavo del mondo. Le sue posizioni molto rigide hanno non di rado suscitato polemiche.