La sindaca più giovane dell'Afghanistan: "Aspetto che i talebani mi uccidano"

Zarifa Ghafari ha 27 anni: "Non ho più paura di morire"

Di: Redazione Sardegna Live

I talebani "verranno per le persone come me e mi uccideranno. Sono seduta qui in attesa che arrivino. Non c'è nessuno che aiuti me o la mia famiglia. Sto solo seduta con loro e mio marito. Non posso lasciare la mia famiglia. E comunque, dove andrei?".

E' la drammatica testimonianza rilasciata al New York Times da Zarifa Ghafari, 27 anni, la sindaca più giovane dell'Afghanistan, nella provincia di Maidan Wardak, da sempre impegnata in prima linea per la tutela dei diritti delle donne.

Nominata sindaca nell'estate del 2018 dal presidente Ashraf Ghani, Ghafari è una delle poche donne ad aver mai ricoperto un incarico di questo tipo nella città notoriamente conservatrice di Maidan Shar.

"Sono distrutta - dichiara -. Non so su chi fare affidamento. Ma non mi fermerò ora, anche se verranno di nuovo a cercarmi. Non ho più paura di morire".