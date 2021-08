Afghanistan, fucili d'assalto all'aeroporto di Kabul: "Chiunque può prenderne no"

Un arsenale lasciato incustodito

Di: Redazione Sardegna Live

Un arsenale lasciato incustodito. In un video (vedi in basso) pubblicato su Instagram da un soldato americano si vedono fucili, munizioni, giubbotti antiproiettili in un magazzino accanto a un parcheggio all'aeroporto internazionale Hamid Karzai. Il tutto abbandonato nella fuga per l'arrivo dei talebani.

"Queste sono tutte armi abbandonate - dice l'autore del video - non c'è nessuno che controlla, se volessi potrei prendere un fucile".