Medaglia d’oro di Tokyo 2020 morsa da un sindaco viene sostituita

Ha fatto discutere il gesto del sindaco di Nagoya che aveva addentato la medaglia vinta da una giocatrice giapponese di softball

Di: Redazione Sardegna Live

Singolare la storia che arriva dal Giappone, a pochi giorni di distanza dalla conclusione delle Olimpiadi. La medaglia d'oro vinta dalla giocatrice giapponese di softball Miu Goto verrà sostituita dopo che è stata addentata dal sindaco della città di Nagoya, Takashi Kawamura.

La notizia è stata riportata dai media nipponici. Nel corso di un incontro con la campionessa olimpica, Kawamura si era tolto la mascherina per mordere la medaglia in favore dei fotografi, venendo criticato per il suo comportamento, bollato da molti – soprattutto online – come "irrispettoso e poco appropriato". Dal canto suo il sindaco, dopo le critiche, si è scusato per non aver rispettato i protocolli anti-Covid, spiegando di aver agito su impulso.