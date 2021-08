Trump: "Se non fosse stato per me 100 mln di morti"

Ma l'ex presidente Usa rilancia: "No all'obbligo per le vaccinazioni"

Di: Redazione Sardegna Live

"Se non fosse stato per me sarebbero morte 100 milioni di persone a causa del Covid": parola di Donald Trump in un'intervista rilasciata a Fox News.

L'ex presidente Usa si dice "molto orgoglioso" degli sforzi compiuti dalla sua amministrazione sul fronte dei vaccini grazie all'operazione Warp Speed. Trump ha però confermato la sua contrarietà all'obbligo della vaccinazione: "Credo che riguardi la scelta e la libertà di ognuno".

Appena insediatosi alla Casa Bianca, Joe Biden definì la campagna di vaccinazione del suo predecessore "un fallimento penoso".