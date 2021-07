Olimpiadi, 6 atleti azzurri in isolamento fiduciario dopo contatto con giornalista positivo

Il Coni assicura: "Gare non pregiudicate"

Di: Redazione Sardegna Live

Tredici persone della delegazione italiana, tra cui 6 atleti, sono in isolamento fiduciario a Tokyo dopo aver avuto un contatto stretto con un giornalista positivo al Covid.

Gli atleti sono alcuni rappresentanti delle delegazioni di pugilato, tuffi e skateboard. La posizione di 'close contact', ha chiarito il Coni, non impatta sulla partecipazione ai Giochi degli atleti, in quanto la normativa prevede che possono continuare ad allenarsi e a gareggiare, effettuando un tampone molecolare sei ore prima della gara.

La procedura è subito scattata dopo la comunicazione ufficiale. All’interno del villaggio gli atleti continueranno a svolgere regolarmente tutte le loro attività propedeutiche alle competizioni olimpiche seguendo però determinate accortezze procedurali per quanto riguarda i pasti ed i trasferimenti agli impianti di gara.

Per motivi di privacy non saranno comunicati i nomi degli azzurri coinvolti. "So che gli atleti stanno seguendo tutte le procedure del caso e sono certa che il capo missione riuscirà a tenere tutto sotto controllo e a gestire la situazione nel migliore dei modi e che i nostri atleti riusciranno a gareggiare", ha detto la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, al suo arrivo a Casa Italia a Tokyo. "Tutto è possibile e quindi bisogna essere preparati a ogni possibile evenienza, anche questa situazione è sotto controllo e questo è quello che ci interessa. Le cose si possono fare, se si fanno seguendo i protocolli necessari alla fine è possibile contenere tutto, andare avanti e garantire il successo dei Giochi", ha aggiunto Vezzali.