Spissu a Tokyo: “Orgoglioso di rappresentare l’Italia e la Sardegna”

Il cestista sassarese è uno dei sardi presente ai Giochi olimpici con il gruppo azzurro

Di: Redazione Sardegna Live

Con un post e due foto, una con la bandiera italiana e una con i Quattro mori, il cestista sassarese Marco Spissu ha voluto esternare su Instagram la sua gioia e soddisfazione personale per essere uno dei protagonisti azzurri a Tokyo.

Spissu non è l’unico sardo della folta rappresentativa italiana ai Giochi olimpici, che si sono aperti ufficialmente proprio quest’oggi con la cerimonia inaugurale. Allo stadio Nazionale di Tokyo non c’era il pubblico ma saranno miliardi le persone in tutto il mondo che si sintonizzeranno per assistere.