Il maltempo piega la Germania: 81 vittime e 1.300 dispersi

Merkel: "Il governo non vi lascerà soli in questo momento difficile e terribile"

Di: Giammaria Lavena

"Temo che vedremo la piena portata di questa tragedia solo nei prossimi giorni". Così la cancelliera tedesca Angela Merkel commenta da Washington le devastanti alluvioni che hanno colpito la Germania. "Il governo non vi lascerà soli in questo momento difficile e terribile", ha aggiunto, assicurando aiuti per i soccorsi e la ricostruzione. Sono 81 le vittime accertate e e centinaia di persone sono ancora disperse, riporta la Bbc.

Nella regione più colpita, la Renania-Palatinato, sono al lavoro 15.000 tra militari e soccorritori, mentre gli elicotteri continuano a soccorrere i residenti bloccati sui tetti. Nella regione di Ahrweiler non si hanno notizie di circa 1.300 dispersi, anche a causa della sospensione delle comunicazioni dei telefoni cellulari.

Sono interrotte anche le forniture di energia elettrica per almeno 165mila persone. Cento rifugiati hanno dovuto lasciare, proprio a causa delle inondazioni, un centro di accoglienza in un edificio scolastico di Erkrath vicino Duesseldorf. Stando alle previsioni del tempo, nelle prossime ore continueranno a cadere abbondanti piogge, nella regione come nei Laender del Saarland e della Renania-Palatinato.