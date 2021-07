Cancellato saluto "Signore e signori benvenuti a bordo" nei voli Lufthansa: non è neutro

La spiegazione della compagnia aerea: "E' troppo poco neutrale rispetto ai generi". Tutti gli equipaggi saranno tenuti a usare un linguaggio "gender neutral"

Di: Giammaria Lavena

Lufthansa abolirà il saluto ai passeggeri "Signori e signore, benvenuti a bordo". La decisione della compagnia aerea e delle suo consociate perché "ritenuto troppo poco neutrale rispetto ai generi". Hostess e steward si limiteranno a pronunciare un più asettico "Benvenuti a bordo".

La decisione è stata confermata dalla portavoce del vettore tedesco, Anja Stenger: "La diversità per noi non è una frase vuota, da ora vogliamo esprimere la nostra attenzione al linguaggio", ha riferito alla stampa. Non è stato ancora specificato da quando entrerà in vigore la nuova disposizione.

Come già detto, il saluto "neutro" varrà anche per le società satellite: Swiss, Austrian Airlines, Brussels ed Eurowings. Tutti gli equipaggi saranno tenuti a usare un linguaggio "gender neutral", come ad esempio "Gentili clienti" o "Benvenuti a bordo".