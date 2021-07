Foto ritoccate sui social? In Norvegia multe a chi lo fa senza dichiararlo

Il Parlamento di Oslo ha approvato la legge bipartisan per difendere i minori dallo "stress del corpo"

Di: Redazione Sardegna Live

Gli influencer che ritoccheranno le foto senza dichiararlo saranno multati. Il Parlamento di Oslo ha, infatti, approvato la legge bipartisan per difendere i minori dallo "stress del corpo". Troppe le foto modificate sui social. Come ha spiegato il ministro della famiglia, la decisione è stata presa per fare in modo che bambini e giovani “si accettino per come sono, perché le foto ritoccate producono un’immagine distorta del corpo”.

Le foto ritoccate potranno sì essere pubblicate, ma dovranno scrivere che le immagini non sono “al naturale”.

La legge è passata con 72 voti a favore e solo 15 contrari. Il governo del Paese scandinavo vuole fortemente diminuire la diffusione di ideali di bellezza, improntati su standard irrealistici e irraggiungibili, che, purtroppo creano insicurezze, soprattutto, nelle donne.