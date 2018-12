Torna “Beverly Hills 90210”: reboot con il cast originale

Un viaggio indietro nel tempo per tutti i fan di una delle serie più seguite dai giovani negli anni ’90

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo 30 anni dalla prima puntata (andata in onda in Italia dal novembre 1992) e un reboot dal titolo “90210”, andato in onda dal 2008 al 2013 con un cast tutto nuovo, pare che alcuni dei protagonisti di una delle serie culto degli anni ’90 più amate dai giovani abbiano deciso di confermare la loro presenza in una reunion.

È stato il primo vero teen drama, che raccontava le vicende tra amori impossibili, sesso, dipendenze, amicizia dei giovani studenti del West Beverly High School.

Jenny Garth, Tori Spelling, Jason Priestley, Brian Austin Green, Ian Ziering e Gabrielle Carteris – che interpretavano rispettivamente i personaggi di Kelly, Donna, Brandon, David, Steve e Andrea – sembra abbiano già firmato per partecipare a questa nuova versione che “non sarà propriamente un reboot” come spiega Deadline. Sarà qualcosa di diverso da un classico remake, ma in ogni caso sembra ci sia già la fila tra le reti televisive e le piattaforme streaming per accaparrarsela.

Per ora due dei protagonisti più amati Luke Perry e Shannen Doherty sembra siano ancora in forse.

Tori Spelling, figlia del produttore della serie originale Aaron Spelling, che non ha mai nascosto il suo attaccamento alla serie che l’ha resa famosa, a marzo di quest’anno aveva postato sul suo profilo Instagram una sua foto negli studi della Cbs accompagnata dalla didascalia “Di nuovo a Lavoro” e accompagnata dagli hashtag #90210vibes e #donna andkellyforever.