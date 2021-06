Covid. In Regno Unito record di contagi da febbraio

Oltre 18mila nuovi casi, dilaga la variante Delta

Di: Giammaria Lavena

Se in Italia l'emergenza Covid è sempre più lontana, non si può dire lo stesso per il Regno Unito, dove, soprattutto a causa della variante Delta, ieri sono stati registrati 18.270 nuovi contagi, record giornaliero dal 5 febbraio.

Il giorno prima i casi erano saliti di 15.810. Sul fronte delle vittime l'alto numero dei vaccinati continua a mantenere i numeri contenuti, riportano i media locali.

Quasi l'84% della popolazione ha ricevuto la prima dose, oltre il 61% il richiamo.