Skin e la compagna aspettano un bebè, la gioia della cantante sui social

La leader degli Skunk Anansie e la sua dolce metà Ladyfag condividono la notizia con i fan

Di: Redazione Sardegna Live

La cantante Skin e la sua compagna Ladyfag aspettano un bambino. La giornalista, che da quattro anni intrattiene una relazione con la leader 53enne degli Skunk Anansie, è incinta e le due hanno annunciato la notizia su Instagram.

La coppia aveva annunciato il matrimonio a settembre 2020, ma non è ancora convolate a nozze a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus. Nel frattempo, Skin e Ladyfag non si sono perse d'animo e si sono adoperate per allargare la famiglia. Il bimbo, non è ancora noto se si tratterà di una femminuccia o un maschietto, nascerà in autunno. Sarà il primo figlio per entrambe.

Una tappa importante per la vita di Skin, che da un po' di tempo si è ritirata dalla scena pubblica per dedicarsi alla vita privata dopo anni di successo. L’ultimo album in studio con gli Skunk Anansie risale al 2016.

Rayne Baron (vero nome di Ladyfag), è una scrittrice, artista e produttrice di eventi canadese di 44 anni. Dopo essersi impegnata per lungo tempo come animatrice dei movimenti culturali canadesi, si è trasferita a New York dove continua a organizzare eventi e feste prestigiose.