Eriksen dimesso dall'ospedale dopo l'operazione al cuore

Al giocatore danese ieri sera è stato impiantato un defibrillatore cardiaco

Di: Redazione Sardegna Live

Entro oggi Christian Eriksen verrà dimesso dall’ospedale di Copenaghen. Al giocatore danese, nella serata di ieri, è stato impiantato un defibrillatore cardiaco per garantirgli un sistema di protezione che regolarizza l’aritmia cardiaca. Sarà un defibrillatore temporaneo se, dopo un periodo di circa 2-3 settimane, i medici che valuteranno l’evolversi della situazione riterranno il problema sarà risolto. Altrimenti la soluzione adottata sarà permanente

Il centrocampista dell'Inter dovrebbe fermarsi per qualche settimana nella sua residenza a Odense.

Il club nerazzurro segue attenzione l'evolversi della vicenda ed è in contatto quotidiano col giocatore e il suo staff. Il futuro del campione danese in Serie A è in dubbio poiché, mentre in alcuni Paesi è consentito ai giocatori scendere in campo dopo un intervento come quello che ha interessato Eriksen, in Italia è vietato dal protocollo.