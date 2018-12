Gilet gialli, nuova manifestazione a Parigi

Primi lacrimogeni per disperdere folla che premeva su grate in direzione Eliseo

Di: Ansa

Parigi blindata per la nuova giornata di manifestazioni dei gilet gialli. I primi gas lacrimogeni sono stati lanciati dalla polizia nella rue Arsene Houssaye, adiacente agli Champs-Elysees, nel giorno della temuta manifestazione dei gileti gialli a Parigi. I gas sono stati lanciati per disperdere la folla che premeva pericolosamente contro una grata di ferro che impedisce di accedere alle strade adiacenti all'Eliseo. La pressione dei gilet gialli stava salendo, i gas lanciati hanno permesso la dispersione della folla in qualche minuto e senza incidenti.

Il primo ministro francese, Edouard Philippe, presiede dalle 10 una prima riunione al ministero dell'Interno con il ministro Christophe Castaner e i principali responsabili dei servizi di sicurezza. Il presidente Emmanuel Macron segue la situazione dall'Eliseo.

Sono centinaia le persone fermate e controllate dalla polizia che punta a separare i casseur dai gilet gialli arrivati a Parigi per manifestare. La portavoce della polizia, Camille Chaize, ha fatto sapere che ad alcune delle persone perquisite, e poi fermate, sono state sequestrate "armi, bottiglie Molotov e spranghe di ferro".