Migrante di 15 mesi muore nel mare del Nord, il cadavere in Norvegia

Il piccolo Artin era scomparso nel Canale della Manica l’anno scorso. Dopo essere fuggito con la sua famiglia dall’Iran era passato anche in Italia

Di: Redazione Sardegna Live

Il corpo di un bambino di 15 mesi è stato trovato dalla polizia norvegese sulla costa sud-occidentale del Paese, nei pressi di Karmoy. Il piccolo Artin è morto annegato il 27 ottobre scorso, mentre la sua famiglia curdo-iraniana stava attraversando il Canale della Manica. La nave a bordo della quale viaggiavano, partita dalla Francia, non ha mai raggiunto il Regno Unito e anche gli altri quattro membri della famiglia sono morti nel naufragio.

Il cadavere del bimbo era stato ritrovato già a Capodanno, ma solo ora è stato possibile identificarlo tramite il Dna. I suoi resti verranno mandati in Iran per la sepoltura.

La famiglia del piccolo Artin era partita dal Kurdistan iraniano nell’agosto 2020. Secondo la Bbc, sulla strada per il Regno Unito erano passati anche in Italia, probabilmente in Puglia.