Sullo sfondo lo skyline di Los Angeles, il canto del Cuncordu Sas Bator Colonnas negli States

La formazione di Scano Montiferro protagonista del 63° Meeting of the Society for the Ethnomusicology

Di: Redazione Sardegna Live

Il cuncordu "Sas Bator Colonnas" di Scano di Montiferro è approdato negli USA, ospite del 63° Meeting of the Society for the Ethnomusicology (SEM), il più importante appuntamento internazionale dedicato all'etnomusicologia in programma ad Albuquerque, nello stato del New Mexico.

La formazione composta da Francesco Fodde (boghe), Antioco Milia (bassu),  Antonio Carboni (mesu boghe) e Stefano Desogos (contra) è partita alla volta degli States grazie alla collaborazione con l'etnomusicologo Diego Pani, che già nella precedente edizione del SEM aveva presentato una relazione sul suo studio sul canto a cuncordu di Scano.

Il concerto è andato in scena il 16 novembre all'Outpost Performance Space e in occasione della trasferta i ragazzi del cuncordu hanno condiviso sulle loro pagine social un suggestivo video che li vede interpretare un brano del proprio repertorio al cospetto dell'imponente skyline di Los Angeles.