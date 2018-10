Inscena la sua morte per intascare i soldi dell’assicurazione

La moglie disperata si suicida e uccide i due figli

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di 34 anni della provincia dello Hunan in Cina, nel mese di settembre ha comprato una polizza assicurativa sulla vita del valore di 145mila dollari, nominando la moglie beneficiaria.

Nei primi giorni di ottobre sparisce nel nulla, l’auto che aveva preso in prestito è stata ritrovata qualche giorno dopo in un fiume, ma di lui nessuna traccia. La moglie di 31 anni non ha retto alla perdita del marito e il 10 ottobre decide di porre fine alla sua sofferenza. Disperata per la perdita del marito si è lasciata annegare insieme ai suoi due figli di tre e quattro anni. Su uno dei social media più popolari in Cina, la donna ha lasciato un messaggio dicendo che “andava a raggiungere il marito” e che “aveva sempre desiderato che la loro famiglia restasse unita”.

Ora, dopo qualche giorno dal terribile gesto della moglie, il signor He si è consegnato alla polizia: avrebbe raccontato di aver finto la sua morte per avere i soldi dell’assicurazione per poter pagare le cure della figlia di tre anni affetta da epilessia, non rivelando neanche a sua moglie il suo piano.