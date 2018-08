Buenos Aires. Poliziotta allatta il bimbo di una arrestata

La foto fa il giro dei social

Di: Redazione Sardegna Like

L’agente Celeste Ayala era di guardia all’ospedale pediatrico Sor Maria Ludovica di Buenos Aires, quando alcuni assistenti sociali hanno portato nel reparto una donna in stato di arresto con i suoi cinque bambini. Avevano fame e piangevano, soprattutto il più piccolo, di appena sei mesi.

Il piccolo, magro e malnutrito, sarebbe stato solo considerato “sporco” dai medici, che sarebbero stati troppo impegnati per prestargli attenzione e allora ci ha pensato lei, Celeste, a regalargli un po' d'affetto prendendolo in braccio e, soprattutto, dandogli il suo latte. Per Celeste Ayala, da poco madre di una bimba, prendersi cura del piccolo è stato un riflesso spontaneo.

Il piccolo si è subito calmato tra le braccia della poliziotta e quell'immagine ha ricevuto migliaia di like e di condivisioni in tutto il mondo.

La foto è stata scattata dal suo collega, Marcos Heredia, che l'ha poi postata sui social network con questo commento: "Voglio rendere pubblico questo grande gesto d'amore che hai fatto con quel bambino. Cose del genere non si vedono tutti i giorni".