Cade dal ponte della nave durante la crociera

Sopravvissuta dopo 10 ore in mare

Di: Redazione Sardegna Live

Kay Longstaff, una 46enne britannica è stata salvata dalla guardia costiera croata dopo aver passato10 ore nelle acque dell’Adriatico, dopo essere caduta in acqua da una nave da crociera della Norwegian Star diretta a Venezia.

Come riporta Tgcom, l’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte di sabato, dopo che sul ponte è stata trovata la borsa con i suoi documenti. L’equipaggio ha subito iniziato le ricerche e la nave, secondo quanto riporta il DailyMail, è tornata più volte sulla sua rotta, ma ogni passaggio è stato vano. Sul posto sono intervenuti anche un’imbarcazione e un aereo della guardia costiera croata.

L’incidente è avvenuto a circa 60 miglia dalla costa della Croazia. I soccorritori sono riusciti a trovarla domenica mattina, mentre si teneva a galla con le ultime forze, a circa un miglio da dove si pensava fosse finita in acqua.

Ai soccorritori la 46enne ha riferito di essere sopravvissuta grazie allo yoga e di essere riuscita a non sentire il freddo cantando tutta la notte. Trasferita in ospedale, è stata dimessa poco dopo visto le sue buone condizioni di salute. Sulla vicenda sono in corso indagini per capire la dinamica dell’incidente o se la donna sia stata spinta in acqua. In attesa di sviluppi è stata informata l’ambasciata britannica in Croazia.

Non è il primo caso di cadute fuori bordo da navi da crociera. Sei settimane fa al largo di Cuba un membro dell’equipaggio di una nave da crociera è stato trovato vivo 22 ore dopo essere caduto dal ponte. L’uomo, un filippino di 33 anni imbarcato sulla Norwegian Getaway, è stato salvato dopo essere stato individuato da uno steward a bordo di un’altra nave a miglia di distanza da dove era caduto.

Dopo aver perlustrato oltre 1600 miglia quadrate senza vederlo, la Guardia costiera degli Stati Uniti aveva interrotto le ricerche ritenendolo morto. Poi la sorpresa: era vivo e vegeto.