Da giugno in Usa al via consegna vaccini coi droni

Lo scopo principale è quello di raggiungere le parti del Paese maggiormente isolate

Di: Giammaria Lavena

A partire da giugno in America avranno inizio le prime consegne di vaccini anti-Covid a bordo di droni. Si tratterà di voli sperimentali, con l'obiettivo di raggiungere gli angoli più sperduti del Paese in maniera rapida i cittadini che hanno difficoltà a recarsi da medici o in ospedali.

Tra questi figurano ad esempio i lavoratori nelle piattaforme petrolifere nel golfo del Messico. Le prime consegne aeree verranno attuate dall'azienda di droni Draganfly, in collaborazione con la Coldchain Technology Services, che spedirà le fialette immunizzanti in Texas.

La Coldchain ha già messo a punto contenitori termici a forma di cubi di circa 30 cm: le scatole a temperatura controllata possono contenere tra le 600-1.500 fiale a seconda di come vengono immagazzinate dai produttori.

I cubi sono stati costruiti per mantenere bassissime temperature sufficienti per conservare in sicurezza per 48 ore i farmaci delle Pfizer e per 72 ore quelli della Moderna.