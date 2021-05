Netanyahu: “11 giorni di guerra hanno cambiato con Hamas le regole del gioco”

Il numero aggiornato dei palestinesi morti salito a 243, fra loro 66 bambini e 39 donne

Di: Redazione Sardegna Live

L'obiettivo era riportare la sicurezza, e 11 giorni di guerra hanno cambiato con Hamas le regole del gioco, 'anche per il futuro'. Così il premier israeliano Netanyahu nel primo giorno della tregua cui si è giunti con la mediazione di Egitto e Onu.

Pressing europeo per una soluzione politica. Il papa: seguire la via del dialogo. Il segretario di stato Usa Blinken nei prossimi giorni in Medio Oriente. Di Maio: negoziati di pace unica via contro la violenza.

A Gaza estratti i corpi di altre vittime. Il numero aggiornato dei palestinesi morti salito a 243, riferisce il ministero Sanità di Hamas, fra loro 66 bambini e 39 donne.