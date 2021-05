Lady Gaga shock: stuprata e rimasta incinta a 19 anni

La cantante e attrice ha raccontato di aver avuto "un crollo psicologico"

Di: Redazione Sardegna Live

"Prima ho sentito un dolore totale, poi sono diventata insensibile – ha spiegato -. Sono stata male per settimane e settimane, successivamente ho capito che era lo stesso dolore che ho provato quando la persona che mi ha violentata mi ha lasciata incinta in un angolo, fuori da casa dei miei genitori perché non stavo bene e continuavo a vomitare. Perché avevo subito un abuso".

La star del pop Lady Gaga ha rivelato di essere stata stuprata da un produttore musicale quando aveva 19 anni e di essere rimasta incinta. Lo riporta la Bbc. Parlando nel primo episodio della nuova serie Apple TV The Me You Can't See, la cantante e attrice di origine italiana ha raccontato di aver avuto "un crollo psicologico" dopo la violenza e di essere piombata in uno

stato di "totale paranoia" in conseguenza del trauma subito.