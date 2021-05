Razzo cinese in caduta libera, ecco la diretta della sua traiettoria

L’allarme della protezione civile italiana, che parla di possibile (ma molto remota) caduta nel centro-sud della penisola

Di: Redazione Sardegna Live

Le possibilità che il rientro sulla Terra del vettore cinese Lunga Marcia 5B possa avvenire in una zona popolata sono infinitesimali. Il razzo, che pesa 23 tonnellate, è stato spaccato in pezzi dall'impatto con l'atmosfera.

L’allarme diramato dalla protezione civile italiana, che parla di possibile sebbene molto remota caduta nel centro-sud della penisola, ha creato una profonda apprensione nel Paese.

Chi è maggiormente preoccupato può seguire da alcune fonti web l’impatto con l’atmosfera e la traiettoria del razzo in tempo reale. Le previsioni in costante aggiornamento davano il vettore in arrivo attorno alle ore 4,19 di domenica 9 maggio. Sarà possibile capire con certezza dove cadrà il vettore soltanto poche ore prima dell'impatto.

