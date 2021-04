Va a lavoro e in palestra con la febbre a 40: positivo al Covid causa 22 contagi

Totalmente disinteressato della propria salute e di quella del prossimo si è recato a lavoro. Poi in palestra senza mascherina, urlando: "Vi contagerò tutti", quando è andato a fare il test è risultato effettivamente positivo. La polizia lo ha rintracciato e arrestato: dovrà rispondere di lesioni

Di: Giammaria Lavena

È stato arrestato dalla polizia con l’accusa di lesioni. "Protagonista" un 40enne di Manacor, Comune di circa 40mila abitanti nell’isola di Maiorca, recatosi a lavoro e in palestra nonostante presentasse tutti i sintomi del coronavirus. Come risultato, l'irresponsabile ha contagiando 22 persone.

L’indagine era cominciata nel gennaio scorso, dopo che un focolaio di Covid era stato rilevato nella città. L’uomo, che lavora in uno stabilimento locale, si era recato sul posto nonostante avesse i sintomi del virus, ha spiegato la polizia; nonostante fosse stato invitato dai colleghi a tornare a casa si era rifiutato di lasciare il posto di lavoro.

Come se non bastasse, si era poi recato in palestra dove, nonostante avesse la febbre a 40, si era messo a tossire e con la mascherina abbassata, aveva gridato: "Vi contagerò tutti", forse ironicamente o semplicemente perché disinteressato all'incolumità del prossimo. Solo a fine giornata si era sottoposto al test che, guarda caso, aveva dato esito positivo.

Il 40enne ha così contagiato direttamente otto persone: cinque suoi colleghi e tre persone che si trovavano in palestra quando ci è andato lui. Questi otto a loro volta hanno trasmesso il virus a altri 14 famigliari, tra cui tre bambini (uno di appena un anno). Nessuno di loro, fortunatamente, è finito in ospedale. Adesso, dopo mesi di indagini, la polizia è risalita a lui e lo ha arrestato (e poi rilasciato): dovrà rispondere di lesioni.