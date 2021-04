In Uk 10 morti in 24 ore, mai così pochi da settembre 2020

I nuovi contagi da coronavirus sono 3.423

Di: Redazione Sardegna Live

E' basso come non accadeva da sette mesi il numero dei decessi per Covid nel Regno Unito.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 10 morti, il numero più basso di vittime dal 14 settembre del 2020.

I nuovi contagi scendono invece a 3.423 secondo quanto riferito dal Guardian.