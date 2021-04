Oms lancia allarme: "Vaccinazioni in Europa inaccettabilmente lente"

"L'impennata dei casi Covid in Europa è la più preoccupante da diversi mesi", ha detto il direttore Oms, Hans Kluge

Di: Giammaria Lavena

L'Organizzazione mondiale della Sanità lancia l'allarme sulla situazione contagi in Europa, che, nel pieno della terza ondata Covid, si trova sotto la morsa del virus come non accadeva da tempo.

"L'attuale impennata dei casi di coronavirus in Europa è la più preoccupante da diversi mesi - ha affermato il direttore Oms, Hans Kluge -. I vaccini rappresentano il nostro modo migliore per uscire da questa pandemia. Tuttavia, il lancio di questi vaccini è inaccettabilmente lento, sta prolungando la pandemia".

Ad oggi solo il 10% dei cittadini del Vecchio Continente ha ricevuto una dose di vaccino e il 4% ha completato la vaccinazione, il rischio che la campagna in corso “fornisca un falso senso di sicurezza alle autorità e al pubblico è considerevole e questo comporta un pericolo“, ha aggiunto il capo dell'organizzazione.

Foto da Facebook Hans Kluge