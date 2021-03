I cavallini di Nivola conservati in un deposito

Nella piazza un'area giochi per bambini, le sculture saranno riposizionate a fianco agli ingressi degli edifici

Di: Redazione Sardegna Live

Non sono andati perduti i cavallini realizzati da Costantino Nivola e Richard Stein e installati nel 1964 nel playground delle Wise Towers, a New York. Dopo la furiosa polemica montata nei giorni scorsi in seguito alla grossolana rimozione delle sculture dal piazzale newyorkese, si apprende che le opera sarebbero al sicuro in un deposito della ditta che sta seguendo la riqualificazione dell'area popolare.

Il direttore della Landmark West, ente preposto alla tutela del quartiere, l’architetto Sean Khorsandi ha dichiarato: "I cavalli sono stati rimossi e sono in un deposito. L’edificio ha una nuova gestione e gli attuali responsabili hanno voluto creare una nuova area giochi per i bambini. Il piano, a quanto ho capito, è di ridistribuire i cavalli attorno agli ingressi degli edifici, ma non ho ulteriori dettagli. Ho chiesto a un membro dello staff di visitare il sito oggi e condividerò tutte le foto pertinenti che potrebbe procurarsi".