Finita la favola d'amore fra Iker Casillas e Sara Carbonero

Dal bacio ai mondiali del 2010 alla malattia per entrambi. L'ex portiere del Real e la giornalista non vivono più insieme

Di: Redazione Sardegna Live

E' terminata la storia d'amore fra Iker Casillas e Sara Carbonero. La notizia, riportata dal settimanale spagnolo Lecturas, è stata già ripresa dai media di tutto il Paese. L'ex capitano del Real Madrid e della nazionale e la giornalista vivrebbero in case diverse già da tempo. Avrebbero deciso di lasciarsi di comune accordo, nonostante i gravi problemi di salute che hanno riguardato entrambi negli ultimi anni.

Sposatisi nel 2010, hanno due figli. Sara Carbonero, celebre giornalista sportiva, dopo aver lavorato per Radio Marca, Cadena Ser e La Sexta è passata a Mediaset Espana, di cui è vice-direttrice per la sezione sport. Iker Casillas è invece una leggenda del Real Madrid, dove ha militato per 16 anni come portiere, prima di chiudere la carriera al Porto.

La loro relazione era divenuta di dominio pubblico poco dopo la finale dei mondiali del 2010 in Sudafrica, vinta dalla Spagna contro l’Olanda. Nell’intervista postpartita, Casillas aveva interrotto la Carbonero per baciarla in diretta. Nel 2014 la nascita del primo figlio, Martin, e due anni dopo il matrimonio privato a Madrid prima della nascita del secondogenito, Lucas.

Nel 2019 i primi guai di salute per Iker, che a maggio, durante un allenamento con il Porto, venne colto da un infarto improvviso a 38 anni. L’intervento tempestivo dello staff sanitario del club aveva scongiurato il peggio. Nemmeno un mese più tardi, Sara, a 35 anni, annunciava sui social di essere stata operata per un tumore alle ovaie. Dopo la prima fase di trattamenti sanitari, la giornalista è stata nuovamente ricoverata meno di un mese fa per una recidiva per un nuovo ciclo di cure.