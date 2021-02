Attacco Usa in Siria: uccisi almeno 17 combattenti della milizia filo-iraniana

Il raid aereo in risposta ai recenti attacchi contro le forze Usa in Iraq

Di: Giammaria Lavena

Attacco Usa contro una struttura legata ad una milizia filo iraniana, in Siria. Sono almeno 17 i combattenti pro-Iran uccisi in seguito in seguito al raid aereo. Lo rivela l'Osservatorio siriano dei diritti dell'uomo.

Il blitz americano - primo attacco aereo da quando Joe Biden ha assunto la carica di presidente - arriva in risposta ai recenti attacchi contro le forze Usa in Iraq, susseguitisi nelle ultime due settimane

"Gli attacchi hanno distrutto tre camion di munizioni (...) ci sono molti morti. Secondo un primo bilancio sono rimasti uccisi almeno 17 combattenti, tutti di Hachd al-Chaabi", ha fatto sapere il direttore dell'Osservatorio, Rami Abdel Rahmane.