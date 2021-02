Commissario Ue: "Vaccinazione non può diventare obbligo per viaggiare"

"Anche chi non è immunizzato deve continuare a muoversi"

Di: Giammaria Lavena

"Sul certificato di vaccinazione vogliamo avere un approccio digitale europeo per uso medico. Nei prossimi mesi poi vedremo se ci sarà la possibilità di usarlo per altri scopi, come i viaggi".

Così il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, a margine del Consiglio affari generali Ue. "Ma - precisa - la vaccinazione non può diventare un obbligo per viaggiare".

"Anche chi non si è sottoposto all'immunizzazione deve poter continuare a muoversi, con l'uso dei test e dei periodi di quarantena", ha poi sottolineato.

Foto da Facebook Didier Reynders