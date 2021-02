In Catalogna rivincono gli indipendentisti

Ora un'alleanza tra Erc, Junts per Catalunya e Cup li porterebbe a superare ampiamente la maggioranza assoluta del parlamento

Di: Redazione Sardegna Live

Si riaffermano gli indipendentisti alle elezioni in Catalogna. Il successo dei secessionisti arriva nonostante si fossero presentati divisi in tre partiti.

Ora una alleanza tra Erc, Junts per Catalunya e Cup li porterebbe a superare nettamente la maggioranza assoluta del parlamento catalano, un nuovo clamoroso schiaffo al governo centrale di Madrid.

Non basta per i socialisti il balzo in avanti registratosi ai seggi per avere il peso che ci si aspettava in parlamento. A gli indipendentisti, in Aula siederanno numerose forze politiche tra loro distanti. Alta l'astensione non solo a Barcellona, anche a causa della pandemia.